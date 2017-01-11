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Вкладчики Татфондбанка потеряли 4 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.01.2017. Татфондбанк перевел около 2 тыс. вкладчиков в статус клиентов своей дочерней инвестиционной компании «ТФБ-Финанс» для того, чтобы выкупить свои облигации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на клиентов банка.



Как рассказал один из вкладчиков, с июня по октябрь прошлого года Татфондбанк обманным путем перевел своих клиентов в «ТФБ-Финанс»: сами вкладчики были уверены, что в скором времени им предложат перезаключить договор.



«Мы приходили продлить вклад, и нам предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия. Такое предложение делалось только клиентам с суммой более 1 млн руб.», — рассказал собеседник.



В инвестиционной компании вкладчикам банка рассказали, что в среднем на одного клиента приходится около 2 млн руб. То есть, на 2 тыс. пострадавших приходится 4 млрд руб.



При обращении клиентов в «ТФБ-Финанс» стало известно, что их деньги были потрачены на покупку облигаций Татфондбанка.



Подмена была обнаружена 15 декабря, когда Банк России ввел в татарский банк временную администрацию и мораторий на требования кредиторов. Выплаты вкладчикам начались 26 декабря: именно во время подачи заявлений о получении страховых выплат клиенты «ТФБ-Финанс» и узнали, что не являются клиентами Татфондбанка.



Напомним, что по состоянию на 9 января 2017 года 116 тыс. вкладчиков ПАО «Татфондбанк» получили выплату страхового возмещения по вкладам. Всего выплачено 43,2 млрд руб. или 80,3% страховой ответственности АСВ.



15 декабря 2016 года стало известно о решении Банка России ввести временную администрацию в Татфондбанке. Кроме того, Центробанк России на три месяца запретил удовлетворение требований кредиторов банка. Мораторий введен в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.

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