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Рекордную мобильную портацию в сеть «МегаФон» совершили 2,6 тысячи уральских монтажников
11 январь 2017 (13:20)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. В рамках услуги переносимости мобильных номеров 2 тыс. 600 сотрудников компании «Випсилинг», работающих в 100 городах России, перевели номера в сеть «МегаФон». Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
Напомним, по данным опроса компании «Делойт», в 2016 году абоненты установили пятилетний рекорд: около 7% россиян в возрасте от 18 до 60 лет за полгода поменяли оператора путем переноса номера (MNP), или купив новую сим-карту. В прошлые годы только 4-5% абонентов отвечали, что сменили оператора в последние полгода. До сих пор наблюдалась иная тенденция: число абонентов, которые отвечали, что сменили оператора 2-3 года назад, падало.
Так, компания по продаже натяжных потолков «Випсилинг», один из лидеров в этой отрасли в России, заключила контракт с «МегаФоном». Головной офис предприятия расположен в Екатеринбурге, где и стартовал процесс переноса действующих мобильных номеров сотрудников в сеть оператора.
«Мы работаем по всей России — наша розничная сеть охватывает более 25 субъектов — от Москвы до Новосибирска. Для нас важно, чтобы сотрудники всегда были на связи. Не менее значима постоянная связь с клиентами — поэтому первоочередная задача для нас — сохранить все корпоративные номера, что нам и удалось. И, главное, мы получили более качественные мобильные услуги», — отметил директор по развитию компании «Випсилинг» Андрей Воронский.
Теперь «МегаФон» обеспечивает связью сотрудников 117 офисов компании в Центральном, Кавказском, Приволжском, Южном, Уральском, и Сибирском федеральных округах. В числе уральских городов — Екатеринбург, Асбест, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Серов, Пермь, Челябинск, Магнитогорск, Тюмень, Тобольск, и Курган.
«Мы гарантируем предприятиям качество связи, ценовую доступность и сервис — для оперативного решения вопросов. В нашей сети сотрудники «Випсилинга» смогут бесплатно звонить друг другу по всей России, что также немаловажно в решении рабочих вопросов. Уверен, что что благодаря нашей связи специалисты смогут еще эффективнее организовать свою работу, радуя клиентов новыми дизайн-решениями», — отметил директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале Евгений Иванов.
Преимуществами связи «МегаФон» могут воспользоваться не только работники «Випсилинг», но и их родные и близкие. В рамках программы «Наши люди» пользоваться услугами связи по корпоративным тарифам могут родственники и друзья сотрудников. При этом компания-клиент не несет дополнительных затрат, поскольку участники программы самостоятельно оплачивают услуги мобильной связи, экономя свой бюджет.
Напомним, по данным опроса компании «Делойт», в 2016 году абоненты установили пятилетний рекорд: около 7% россиян в возрасте от 18 до 60 лет за полгода поменяли оператора путем переноса номера (MNP), или купив новую сим-карту. В прошлые годы только 4-5% абонентов отвечали, что сменили оператора в последние полгода. До сих пор наблюдалась иная тенденция: число абонентов, которые отвечали, что сменили оператора 2-3 года назад, падало.
Так, компания по продаже натяжных потолков «Випсилинг», один из лидеров в этой отрасли в России, заключила контракт с «МегаФоном». Головной офис предприятия расположен в Екатеринбурге, где и стартовал процесс переноса действующих мобильных номеров сотрудников в сеть оператора.
«Мы работаем по всей России — наша розничная сеть охватывает более 25 субъектов — от Москвы до Новосибирска. Для нас важно, чтобы сотрудники всегда были на связи. Не менее значима постоянная связь с клиентами — поэтому первоочередная задача для нас — сохранить все корпоративные номера, что нам и удалось. И, главное, мы получили более качественные мобильные услуги», — отметил директор по развитию компании «Випсилинг» Андрей Воронский.
Теперь «МегаФон» обеспечивает связью сотрудников 117 офисов компании в Центральном, Кавказском, Приволжском, Южном, Уральском, и Сибирском федеральных округах. В числе уральских городов — Екатеринбург, Асбест, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Серов, Пермь, Челябинск, Магнитогорск, Тюмень, Тобольск, и Курган.
«Мы гарантируем предприятиям качество связи, ценовую доступность и сервис — для оперативного решения вопросов. В нашей сети сотрудники «Випсилинга» смогут бесплатно звонить друг другу по всей России, что также немаловажно в решении рабочих вопросов. Уверен, что что благодаря нашей связи специалисты смогут еще эффективнее организовать свою работу, радуя клиентов новыми дизайн-решениями», — отметил директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале Евгений Иванов.
Преимуществами связи «МегаФон» могут воспользоваться не только работники «Випсилинг», но и их родные и близкие. В рамках программы «Наши люди» пользоваться услугами связи по корпоративным тарифам могут родственники и друзья сотрудников. При этом компания-клиент не несет дополнительных затрат, поскольку участники программы самостоятельно оплачивают услуги мобильной связи, экономя свой бюджет.
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