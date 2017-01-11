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За 2016 год резервный фонд России сократился в 3,7 раза

УрБК, Москва, 11.01.2017. В 2016 году резервный фонд РФ сократился в 3,7 раза в рублях, сообщает РИА «Новости».



Согласно материалам Минфина, на 1 января 2017 года объем фонда насчитывал 972,13 млрд руб. или 16,03 млрд долл. США против 3,641 трлн руб. или 49,95 млрд долл. США годом ранее.



То есть за 2016 год правительство РФ израсходовало из резервного фонда 2,137 трлн руб., что соответствует запланированному объему трат. Остатки средств на валютных счетах фонда на 1 января текущего года составили 7,62 млрд долл. США, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов.

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