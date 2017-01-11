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Реактор бельгийской АЭС остановлен из-за аварии
11 январь 2017 (12:45)
На бельгийской АЭС «Дул» в результате аварии был остановлен четвертый реактор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя компании-оператора АЭС Electrabel.
Днем 10 января в машинном зале неядерной части реактора «в результате сбоя между АЭС и сетью высокого напряжения» произошла утечка пара. Сработала автоматика, и реактор был автоматически остановлен.
В результате инцидента пострадала сотрудница АЭС.
«Она была серьезно ранена, но ее жизнь вне опасности», — подчеркнул собеседник. Он также добавил, что реактор может быть перезапущен 11 января.
Днем 10 января в машинном зале неядерной части реактора «в результате сбоя между АЭС и сетью высокого напряжения» произошла утечка пара. Сработала автоматика, и реактор был автоматически остановлен.
В результате инцидента пострадала сотрудница АЭС.
«Она была серьезно ранена, но ее жизнь вне опасности», — подчеркнул собеседник. Он также добавил, что реактор может быть перезапущен 11 января.
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