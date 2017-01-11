Дайджест
На Сахалине сгорел автомобиль скорой помощи
11 январь 2017 (12:43)
На Сахалине сгорел автомобиль скорой помощи, который попал в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В результате ДТП автомобиль скорой помощи загорелся. В ликвидации последствий были задействованы 12 человек и 4 единицы техники. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось, что на Сахалине произошло столкновение машины скорой помощи с грузовиком, в результате ДТП погибли пять человек.
«В результате ДТП автомобиль скорой помощи загорелся. В ликвидации последствий были задействованы 12 человек и 4 единицы техники. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось, что на Сахалине произошло столкновение машины скорой помощи с грузовиком, в результате ДТП погибли пять человек.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На Уралмашевском рынке сгорел палаточный ряд
- В Сочи избили фельдшера «скорой помощи»
- Коротко о событиях дня
- Бригады скорой помощи Екатеринбурга за 2013 год обслужили 1,5 млн человек
- «Справедливая Россия» предлагает создать бригаду «врачей на мотоциклах»
Loading...