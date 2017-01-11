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На Сахалине сгорел автомобиль скорой помощи

На Сахалине сгорел автомобиль скорой помощи, который попал в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает РИА «Новости».



«В результате ДТП автомобиль скорой помощи загорелся. В ликвидации последствий были задействованы 12 человек и 4 единицы техники. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении МЧС.



Ранее сообщалось, что на Сахалине произошло столкновение машины скорой помощи с грузовиком, в результате ДТП погибли пять человек.

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