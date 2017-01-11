Дайджест

Обама не владеет информацией о новых антироссийских санкциях

11 январь 2017 (12:43)

Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что действующий президент США Барак Обама еще не ознакомился с законопроектом о новых санкциях против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрнест подчеркнул, что президент пока не может принять никакого решения по данной инициативе.

«Президент Соединенных Штатов судит о каждом предложенном законодательном пакете отдельно», — отметил представитель Белого дома, добавив, что Обама «отводит важную роль конгрессу в вопросе с Россией».

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