Дайджест
Обама не владеет информацией о новых антироссийских санкциях
11 январь 2017 (12:43)
Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что действующий президент США Барак Обама еще не ознакомился с законопроектом о новых санкциях против России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эрнест подчеркнул, что президент пока не может принять никакого решения по данной инициативе.
«Президент Соединенных Штатов судит о каждом предложенном законодательном пакете отдельно», — отметил представитель Белого дома, добавив, что Обама «отводит важную роль конгрессу в вопросе с Россией».
Эрнест подчеркнул, что президент пока не может принять никакого решения по данной инициативе.
«Президент Соединенных Штатов судит о каждом предложенном законодательном пакете отдельно», — отметил представитель Белого дома, добавив, что Обама «отводит важную роль конгрессу в вопросе с Россией».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Россия и США не договорились по Сирии
- Обама планирует впервые посетить Кубу
- В Белом доме не подтвердили информацию о новых санкциях против России
- Барак Обама перепутал Грузию с Россией
- Барак Обама зажег на главной елке США
Loading...