Новости дня
Прокуратура обязала администрацию Екатеринбурга принять на учет бесхозную высоковольтную линию
11 январь 2017 (12:35)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга через суд обязала администрацию муниципалитета принять на учет бесхозную высоковольтную линию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Такие меры приняты по итогам проверки обращения местной жительницы о нарушении ее прав при размещении высоковольтной линии на личном земельном участке.
Установлено, что на территории принадлежащего заявительнице земельного участка по улице Брусничная в Екатеринбурге расположена опора воздушной линии, которая не является муниципальной собственностью, не находится на балансе. Данная воздушная линия является действующей, посредством нее осуществляется электроснабжение домов по улицам Брусничной, Лиственной и Земляничной.
При этом администрация Екатеринбурга отказала заявительнице в выносе опоры за пределы земельного участка за счет средств бюджета, поскольку данная линия не относится к муниципальной собственности, фактически является бесхозной. Но в соответствии с федеральным законодательством объекты инженерной инфраструктуры городов (за исключением имущества предприятий) отнесены к муниципальному имуществу.
По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Екатеринбурга принять меры к постановке на учет указанной линии, после чего обратиться в органы регистрации прав на недвижимое имущество с соответствующим заявлением. Иск прокурора удовлетворен в полном объеме.
Не согласившись с данным решением, администрация муниципалитета обжаловала его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика не удовлетворила.
Судебный акт вступил в законную силу.
«Указанное судебное решение дает право администрации Екатеринбурга осуществлять функции правообладателя, определять организацию, ответственную за надлежащее техническое состояние высоковольтной линии, в том числе за перенос опоры линии за пределы земельного участка заявительницы», — сказано в сообщении.
Такие меры приняты по итогам проверки обращения местной жительницы о нарушении ее прав при размещении высоковольтной линии на личном земельном участке.
Установлено, что на территории принадлежащего заявительнице земельного участка по улице Брусничная в Екатеринбурге расположена опора воздушной линии, которая не является муниципальной собственностью, не находится на балансе. Данная воздушная линия является действующей, посредством нее осуществляется электроснабжение домов по улицам Брусничной, Лиственной и Земляничной.
При этом администрация Екатеринбурга отказала заявительнице в выносе опоры за пределы земельного участка за счет средств бюджета, поскольку данная линия не относится к муниципальной собственности, фактически является бесхозной. Но в соответствии с федеральным законодательством объекты инженерной инфраструктуры городов (за исключением имущества предприятий) отнесены к муниципальному имуществу.
По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Екатеринбурга принять меры к постановке на учет указанной линии, после чего обратиться в органы регистрации прав на недвижимое имущество с соответствующим заявлением. Иск прокурора удовлетворен в полном объеме.
Не согласившись с данным решением, администрация муниципалитета обжаловала его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика не удовлетворила.
Судебный акт вступил в законную силу.
«Указанное судебное решение дает право администрации Екатеринбурга осуществлять функции правообладателя, определять организацию, ответственную за надлежащее техническое состояние высоковольтной линии, в том числе за перенос опоры линии за пределы земельного участка заявительницы», — сказано в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд обязал администрацию Екатеринбурга отремонтировать дорогу в поселке Шувакиш
- Прокуратура обязала администрацию Тавды отремонтировать коррозийные сети
- В Пышминском районе суд обязал администрацию принять на баланс многоквартирный жилой дом
- В Екатеринбурге суд обязал ООО «Колхозный двор» освободить земельный участок
- Бесхозный участок теплотрассы в Верх-Исетском районе будет поставлен на учет
Loading...