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Прокуратура обязала администрацию Екатеринбурга принять на учет бесхозную высоковольтную линию

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга через суд обязала администрацию муниципалитета принять на учет бесхозную высоковольтную линию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Такие меры приняты по итогам проверки обращения местной жительницы о нарушении ее прав при размещении высоковольтной линии на личном земельном участке.



Установлено, что на территории принадлежащего заявительнице земельного участка по улице Брусничная в Екатеринбурге расположена опора воздушной линии, которая не является муниципальной собственностью, не находится на балансе. Данная воздушная линия является действующей, посредством нее осуществляется электроснабжение домов по улицам Брусничной, Лиственной и Земляничной.



При этом администрация Екатеринбурга отказала заявительнице в выносе опоры за пределы земельного участка за счет средств бюджета, поскольку данная линия не относится к муниципальной собственности, фактически является бесхозной. Но в соответствии с федеральным законодательством объекты инженерной инфраструктуры городов (за исключением имущества предприятий) отнесены к муниципальному имуществу.



По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Екатеринбурга принять меры к постановке на учет указанной линии, после чего обратиться в органы регистрации прав на недвижимое имущество с соответствующим заявлением. Иск прокурора удовлетворен в полном объеме.



Не согласившись с данным решением, администрация муниципалитета обжаловала его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика не удовлетворила.



Судебный акт вступил в законную силу.



«Указанное судебное решение дает право администрации Екатеринбурга осуществлять функции правообладателя, определять организацию, ответственную за надлежащее техническое состояние высоковольтной линии, в том числе за перенос опоры линии за пределы земельного участка заявительницы», — сказано в сообщении.

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