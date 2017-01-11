Кризис

Жители России стали есть меньше мяса и больше картофеля

В последние годы россияне в среднем сократили в своем рационе потребление мяса, рыбы, молока и сахара, а картофеля, бахчевых и овощей — увеличили. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели», который подготовил Росстат.



По данным Росстата, с 2013 по 2015 год объем мяса в рационе жителей России в среднем сократился на 2 кг в год на человека, рыбы — на 5 кг, молока и молочных продуктов — на 9 кг, сахара — на 1 кг.



Объем съедаемых яиц и хлеба за указанный период не изменился. В то же время в 2015 году значительно возросло потребление овощей и бахчевых. Так, с 2013 по 2015 год в среднем жители России стали съедать на 2 кг больше кабачков, тыквы и арбузов за год на человека. По сравнению с 2005 годом объем потребления бахчевых вырос на 24 кг.



Картошки в 2015 году также стали есть больше — на 1 кг больше по сравнению с 2012-2014 годами и на 3 кг больше, чем в 2005 году.



По мнению экспертов, тенденция объясняется ростом цен на многие категории продуктов после введения Россией продуктового эмбарго при снижении доходов населения. При этом увеличение потребления овощей быть следствием не только финансового кризиса, но и признаками перехода на здоровое питание.

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