Новости дня

Шахта «Распадская» ЕВРАЗа в III квартале 2017 года введет в эксплуатацию новый пласт

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Шахта «Распадская» (входит в состав одного из подразделений ЕВРАЗа) начала подготовку к вводу в эксплуатацию пласта 6-6а с балансовыми запасами более 127 млн т коксующегося угля ценной марки «ГЖ». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



Отработку планируют начать в III квартале 2017 года с запуском лавы 4-6-33. Ввод пласта позволит предприятию стабильно работать до 2030 года. Инвестиции составят порядка 90 млн руб.



«Проект по подготовке пласта 6-6а — приоритетный для шахты «Распадская, он обеспечит предприятию стабильную работу в долгосрочной перспективе. Геологическая разведка показала: пласт мощный, уголь здесь высокого качества. Расширение базы коксующихся углей поможет компании сохранить лидерские позиции на рынке», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.



Параллельно с подготовкой горных выработок сейчас идет строительство поверхностного техкомплекса. Предварительная дегазация пласта завершена, продолжается подготовка выемочных участков. Всего проходчикам необходимо пройти около 20 км горных выработок. С запуском лавы метан будут извлекать с поверхности с помощью модульной дегазационной станции. В лаве будет применяться комбинированная схема проветривания. В комплексе с системами пылеподавления, пожаротушения и межсекционного орошения это обеспечит безопасность угледобычи.



Доставлять оборудование, материалы и перевозить людей по пласту 6-6а будут современный дизелевозный транспорт и пневмоколесные машины. Для выдачи угля оборудуют две конвейерные линии: по одной уголь будет выдаваться с проходческих забоев через галерею на угольный склад, по другой он будет напрямую из лавы транспортироваться на обогатительную фабрику «Распадская». Раздельная схема позволит своевременно готовить выемочные участки и обеспечит бесперебойную добычу.



В настоящее время шахта «Распадская» отрабатывает лаву на пласте 7-7а и две лавы на пласте 10. Ежемесячная добыча предприятия составляет от 450 до 600 тыс. т угля. В 2016 году «Распадская» второй среди шахт Кузбасса перешагнула пятимиллионный рубеж добычи, досрочно выполнив годовую производственную программу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: