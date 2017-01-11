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У экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева арестовали имущество на 564 млн рублей
11 январь 2017 (10:32)
УрБК, Москва, 11.01.2017. У бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева арестовано имущество на сумму 564 млн руб., не считая недвижимости. Об этом заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил в интервью, которое публикует «Коммерсантъ».
«Что касается Алексея Улюкаева, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн руб.», — приводятся в сообщении слова И. Краснова.
Он также рассказал, что только по громким уголовным делам арестовано имущество на сумму около 18 млрд руб.
«Что касается Алексея Улюкаева, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн руб.», — приводятся в сообщении слова И. Краснова.
Он также рассказал, что только по громким уголовным делам арестовано имущество на сумму около 18 млрд руб.
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