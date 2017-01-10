Кризис

Суд рассмотрит иск о банкротстве «Гольф Парка»

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Гольф Парк» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 9 января 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «НПО Меркурий», сумма исковых требований пока не уточняется.



Напомним, ООО «Гольф Парк» в Екатеринбурге в районе Широкой Речки арендует участок площадью 7,4 га, где планировалось строительство более 30 таунхаусов. Ранее совладельцем предприятия выступал бизнесмен Ришад Гаджиев, расстрелявший в октябре 2014 года на улице уральской столицы сотрудников УрО РАН.

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