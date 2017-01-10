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В Екатеринбурге в 2016 году открылись три новые гостиницы
10 январь 2017 (17:39)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. В 2016 году в Екатеринбурге открылись три гостиницы общей вместимостью более 200 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Два трехзвездочных отеля TENET (102 места) и «Арбат» (30 мест) открылись на перекрестке пр. Ленина и ул. Хохрякова и на Вайнера, 9 «а». Еще одна гостиница аналогичного класса TESSA, рассчитанная на одновременное проживание 30 постояльцев, появилась на ул. Академической, 28 «а».
На начало 2017 года в Екатеринбурге действуют уже 116 гостиниц различной классности, способные разместить свыше 10,5 тыс. гостей города.
Два трехзвездочных отеля TENET (102 места) и «Арбат» (30 мест) открылись на перекрестке пр. Ленина и ул. Хохрякова и на Вайнера, 9 «а». Еще одна гостиница аналогичного класса TESSA, рассчитанная на одновременное проживание 30 постояльцев, появилась на ул. Академической, 28 «а».
На начало 2017 года в Екатеринбурге действуют уже 116 гостиниц различной классности, способные разместить свыше 10,5 тыс. гостей города.
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