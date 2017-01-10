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В Колумбии в результате обрушения моста погибли 11 человек
10 январь 2017 (17:20)
В городе Вильявисенсио в Колумбии произошло обрушение деревянного моста, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщает El Tiempo.
Как сообщается, данный мост служил для связи жителей разных районов, однако наплыв туристов сделал его популярным местом. При этом жители уверены, что трагедия была ожидаемой, поскольку мост не был рассчитан на большое количество людей, а доски, из которых он сделан, сильно прогнили. Высота моста составляла 60 метров.
Обрушение моста привело к гибели 11 человек, среди которых двухлетний ребенок. Также 14 человек пострадали.
Как сообщается, данный мост служил для связи жителей разных районов, однако наплыв туристов сделал его популярным местом. При этом жители уверены, что трагедия была ожидаемой, поскольку мост не был рассчитан на большое количество людей, а доски, из которых он сделан, сильно прогнили. Высота моста составляла 60 метров.
Обрушение моста привело к гибели 11 человек, среди которых двухлетний ребенок. Также 14 человек пострадали.
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