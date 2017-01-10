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Официальный курс долл. США вырос на 6 коп., евро — на 43 коп.
10 январь 2017 (17:16)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 11 января. Курс долл. США вырос на 6 коп., до 59,95 руб. Курс евро — на 43 коп., составив 63,54 руб.
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