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В 2016 году в Екатеринбурге построили более 1 млн кв. м. жилья
10 январь 2017 (17:05)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. В 2016 году в Екатеринбурге сдали в эксплуатацию 1 млн 029 тыс. кв. м. жилой недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Больше всего жилья (283 тыс. кв. м.) построено в Ленинском районе. На втором месте — Чкаловский район (264 тыс. кв. м.).
Площади построенных объектов нежилого назначения в уральской столице составили 992 тыс. кв. м.
Больше всего жилья (283 тыс. кв. м.) построено в Ленинском районе. На втором месте — Чкаловский район (264 тыс. кв. м.).
Площади построенных объектов нежилого назначения в уральской столице составили 992 тыс. кв. м.
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