Минобороны отметило «Уралвагонзавод»

Головное предприятие НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) награждено почетной грамотой Министерства обороны РФ «за большой вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации и успешное выполнение работ по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в 2016 году». В прошлом году УВЗ выполнил ГОЗ досрочно. Общее количество изготовленных и отправленных машин осталось на уровне 2015 года. Технико-экономические показатели и показатели по валовому выпуску продукции значительно превысили цифры 2015 года.В прошлом году «Уралвагонзавод» выполнял свыше 90 государственных контрактов, более 70% из них — долгосрочные. Всего же в интересах Министерства обороны РФ предприятиями УВЗ было проведено более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставлено в войска свыше 1,2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.Для поддержания высокого уровня боеготовности воинских частей России специалистами предприятий НПК проведено сервисное обслуживание более 800 единиц техники непосредственно в войсках.В почетной грамоте, которой было награждено головное предприятие холдинга, за подписью заместителя министра обороны России Юрия Борисова отмечено, что она вручена «за большой вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации и успешное выполнение работ по государственному оборонному заказу 2016 года».В 2016 году также корпорация УВЗ поставила на производство семь образцов вооружения. Это танк Т-72Б3 глубокой модернизации с более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем. Впервые начали производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции, не имеющей мировых аналогов, освоена модернизация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.«На протяжении последних шести лет УВЗ своевременно выполняет государственный оборонный заказ, а по некоторой номенклатуре — досрочно. Корпорация вносит значительный вклад в реализацию плана Вооруженных Сил Российской Федерации по обеспечению воинских частей и подразделений современным вооружением», — сообщили в пресс-службе корпорации.В холдинге отмечают, что основным залогом успешного достижения таких показателей стала организация тесного сотрудничества и взаимодействия с руководством Министерства обороны РФ по ключевым стратегически важным проблемам государственного оборонного заказа. Заключение долгосрочных государственных контрактов и повышение уровня их авансирования позволило реализовать принцип перспективного планирования производства на ближайшую и среднесрочную перспективу, оптимизировать финансовые ресурсы и затраты, добиться необходимого результата.«Мы перевыполнили все взятые нами обязательства. Досрочно сдали ГОЗ, исполнили все заказы по линии «Рособоронэкспорта». Радует, что мы начинаем набирать наш традиционный — непосильный для других — темп. Это касается не только механосборочного, но и вагоносборочного производства. Уверен, что благодаря усилиям наших работников мы все выполним», — сказал генеральный директор корпорации Олег Сиенко.Успешное выполнение «Уралвагонзаводом» ГОЗ в ближайшие годы обеспечит начало реализации стратегии развития корпорации УВЗ до 2025 года.«Реализация следующего этапа развития выведет НПК «Уралвагонзавод» на новый технологический уровень. Мы будем развивать продуктовый и технологический инжиниринг, создавать центры компетенций, наращивая кооперацию между предприятиями. Наша цель — увеличение выработки на одного сотрудника, повышение производительности труда и постановка на производство новой продуктовой линейки гражданской техники», — подчеркнул О. Сиенко.Подводя итоги 2016 года, глава корпорации отметил, что предыдущий год был тяжелым, но успешным. Это касается и графика выполнения ГОЗ, и финансовых показателей, и разработки новых образцов вооружений. По его словам, есть все основания полагать, что 2017 год окажется как минимум не хуже предыдущего.