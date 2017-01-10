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На Кольцовской таможне задержали свыше 10 кг омолаживающей косметики

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. На Кольцовской таможне у гражданина КНР изъяли 45 коробок и 15 ампул с косметическими средствами общей массой свыше 10 кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Гражданин КНР, постоянно проживающий на территории Свердловской области, в своем багаже перемещал косметические средства. Для прохождения таможенного контроля прилетевший из Харбина пассажир выбрал зеленый коридор, тем самым заявив, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако товары, предназначенные не для личного использования, в соответствии с действующим законодательством перемещаются с оформлением таможенной декларации и уплатой соответствующих таможенных сборов. К тому же сам нарушитель признал, что косметические средства вез не для себя.



В настоящее время проводится административное расследование, товар изъят, помещен на склад временного хранения и в скором времени направится на товароведческую экспертизу для установления стоимости. Нарушителю грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости незадекларированных по установленной форме товаров.



«Стоит отметить, что пассажиры международных авиарейсов достаточно часто приобретают косметические средства за границей. Для того, чтобы легко пройти таможенный контроль, не стоит «набирать» товаров для всех друзей и родственников. В противном случае необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и уплатить соответствующие таможенные сборы», — сказано в сообщении.

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