Квитанции завтрашнего дня

С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым расходы на общедомовые нужды (воду, электричество, тепло) в квитанциях за услуги ЖКХ теперь будут включены в тариф на содержание жилья. Несмотря на то, что закон, регламентирующий поправки, принят еще в июне 2015 года, изменения оказались внезапными. У правительства РФ ушло 1,5 года, чтобы принять постановление, которое позволяет вносить изменения в нормативные документы в соответствии с поправками. В результате из-за бюрократических проволочек участники отрасли не представляют, как поправки будут реализованы на практике, а собственникам жилья вряд ли стоит ждать изменений в квитанциях в ближайший месяц.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирных домах в конце прошлого года. Соответствующее постановление подписано 26 декабря 2016 года, однако опубликовано было лишь спустя две недели — 9 января 2017 года.«С 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества», — указано в справке к документу.При этом до последнего момента участники отрасли ЖКХ надеялись, что вступление в силу поправок отложат, как и в случае со сборами на вывоз ТБО. Однако этого не произошло. Теперь управляющие компании, операторы и профильные ведомства вынуждены спешно разбираться в том, какие перемены ждут сферу ЖКХ с вступлением в силу новых поправок.«Мы еще в декабре были уверены, что отменят поправки или перенесут срок. Сейчас все изучают документы и пытаются понять, как конкретно нормативы на общедомовые нужды будут внесены в расходы на содержание жилья, которые определены для каждого дома отдельно», — прокомментировали УрБК в пресс-службе УК «Стандарт».Как пояснил директор по развитию УК «ЛИГА ЖКХ» Илья Сотонин, размер платы за содержание жилья обсуждается на общем собрании жильцов. Без каких-то специальных постановлений, принятых на уровне как минимум правительства субъекта РФ, управляющие компании не смогут самостоятельно повысить эту строку расходов. В таком случае УК столкнутся либо с необходимостью устраивать собрания жильцов в каждом подведомственном доме, либо с нехваткой средств для расчета с поставщиками ресурсов. А это может привести к увеличению задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями.В целом инициатива призвана увеличить прозрачность в начислении платежей за услуги ЖКХ, отмечают в федеральном МинЖКХ. До сих пор расходы на электроэнергию и отопление в подъездах определяли по общедомовым приборам учета, потом вычитали суммарные показания по индивидуальным счетчикам всех квартир дома, а уже разницу распределяли по всем собственникам.Согласно новым поправкам, размер этой разницы не может превышать установленные в субъекте нормативы. В противном случае это может расцениваться как воровство ресурсов у собственников дома, а сумму превышения обязана компенсировать управляющая компания.«В принципе, такое есть и сейчас: люди платят в пределах норматива по ОДН (общедомовые нужды — прим. ред.), а все, что его превышает, уже ложится на управляющую компанию», — отмечают в пресс-службе УК «Стандарт».То есть в этом ключе эффективность поправок остается под вопросом. Существующие нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды будут действовать, пока в субъектах не примут новые нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электроэнергии для содержания общего имущества. Крайний срок для этого установлен — до 1 июня 2017 года.В УК «Лига ЖКХ» поясняют, что вряд ли новые поправки как-то существенно повлияют на суммы в квитанциях за услуги ЖКХ.«Думаю, что особо ничего не изменится. Если дом по ОДН потребляет какое-то количество энергии или воды, то он же от поправок не перестанет этого делать. Поэтому цифры останутся те же. У управляющих компаний, которые и раньше готовы были предоставлять доступ к общедомовым приборам учета, и советы домов пользовались этим правом и сверяли показания, тоже ничего не изменится. А в домах управляющих компаний, которые по каким-то причинам не пускали людей посмотреть, что там со счетчиками происходит, может быть и наоборот», — рассуждает Илья Сотонин.При этом в январе квитанции нового образца жителям Екатеринбурга все-таки ждать не стоит. Как рассказала УрБК заместитель директора ЕРЦ Елена Береснева, до конца 2016 года действовал порядок, который предусматривал начисления за общедомовые нужды по показаниям общедомовых приборов учета. Начисления проводились в текущем месяце за предыдущий. Поэтому в январских квитанциях ЕРЦ будут выставлены суммы за декабрьское общедомовое потребление, которые отражены еще в составе коммунальных услуг.«Новый порядок расчетов по нормативу предусматривает выставление счетов в текущем месяце за текущий месяц, поэтому изменения в квитанциях жители увидят только в феврале. В февральских квитанциях единоразово будут указаны начисления по общедомовому потреблению и за январь, и за февраль. Далее расчеты будут проводиться из месяца в месяц по нормативам потребления», — пояснила она.По словам заместителя директора ЕРЦ, не изменится порядок расчетов за услуги на ОДН в двух случаях: когда действует схема непосредственного управления многоквартирным домом (для МКД, в которых не более 30 квартир) и когда не выбран способ управления домом или выбранный способ не реализован.Напомним, что с января этого года собственники квартир без индивидуальных счетчиков воды и электричества получат квитанции с повышающим коэффициентом 1,5 к нормативу потребления. В прошлом году он составлял 1,4. Избежать санкции смогут только жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы. Чаще всего это ветхие и аварийные дома. Кроме того, 1 июля 2017 года уже всех россиян ожидает повышение тарифов ЖКХ в рамках индексации.