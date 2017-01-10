Кризис
Минфин РФ до 1 марта заключит соглашения о дотациях российским регионам
10 январь 2017 (15:06)
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину до 1 марта 2017 года обеспечить заключение соглашений о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Соответствующая информация опубликована сайте российского кабинета министров.
Поручение дано по итогам состоявшегося 28 декабря совещания о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах.
«Минфину России (А.Г. Силуанову), высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, до 1 марта 2017 года обеспечить заключение соглашений о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ», — говорится в сообщении.
При этом высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ следует обратить особое внимание на необходимость сохранения мер поддержки семей в связи с рождением детей.
Поручение дано по итогам состоявшегося 28 декабря совещания о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах.
«Минфину России (А.Г. Силуанову), высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, до 1 марта 2017 года обеспечить заключение соглашений о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ», — говорится в сообщении.
При этом высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ следует обратить особое внимание на необходимость сохранения мер поддержки семей в связи с рождением детей.
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