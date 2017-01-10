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Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлен до 15 мая

УрБК, Москва, 10.01.2017. Срок следствия по делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 млн долл. США, продлен до 15 мая.



Как сообщает «Интерфакс», соответствующее заявление сделал следователь во вторник в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения экс-министру.



В свою очередь А. Улюкаев попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения. «Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде», — сказал А. Улюкаев.



О возбуждении уголовного дела в отношении А. Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября 2016 года. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил А. Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.



В СК отметили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.



Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил А. Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

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