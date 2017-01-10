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Роналду признали лучшим футболистом 2016 года

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Церемония награждения проходила в понедельник, 9 января, в швейцарском Цюрихе. В голосовании португалец обогнал аргентинца Лионеля Месси («Барселона») и француза Антуана Гризманна («Атлетико» Мадрид).



Также ФИФА объявила победителя в номинации «Лучший тренер 2016 года». Среди мужчин им стал итальянец Клаудио Раньери («Лестер Сити)», среди женщин — немка Сильвия Найд (сборная Германии).



Лучшей футболисткой была названа американка Карли Ллойд («Хьюстон Дэш»).

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