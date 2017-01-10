Дайджест

Глава ОАЭ попросил население помолиться о дожде

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Зайд Аль Нахайян призвал к проведению всеобщей молитвы о дожде. Об этом сообщает издание The National.



Молитва о дожде пройдет во всех мечетях страны в 07.30 по местному времени (07.30 мск).



Отмечается, что фермеры ОАЭ жалуются на острую нехватку воды, в связи с чем они не могут высаживать семена.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: