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Глава ОАЭ попросил население помолиться о дожде

10 январь 2017 (13:03)

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Зайд Аль Нахайян призвал к проведению всеобщей молитвы о дожде. Об этом сообщает издание The National.

Молитва о дожде пройдет во всех мечетях страны в 07.30 по местному времени (07.30 мск).

Отмечается, что фермеры ОАЭ жалуются на острую нехватку воды, в связи с чем они не могут высаживать семена.

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