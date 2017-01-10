Дайджест
Глава ОАЭ попросил население помолиться о дожде
10 январь 2017 (13:03)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Зайд Аль Нахайян призвал к проведению всеобщей молитвы о дожде. Об этом сообщает издание The National.
Молитва о дожде пройдет во всех мечетях страны в 07.30 по местному времени (07.30 мск).
Отмечается, что фермеры ОАЭ жалуются на острую нехватку воды, в связи с чем они не могут высаживать семена.
Молитва о дожде пройдет во всех мечетях страны в 07.30 по местному времени (07.30 мск).
Отмечается, что фермеры ОАЭ жалуются на острую нехватку воды, в связи с чем они не могут высаживать семена.
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