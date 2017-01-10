Дайджест
В 2019 году вступит на престол новый император Японии
10 январь 2017 (13:02)
Правительство Японии намерено провести церемонию вступления на престол нового императора 1 января 2019 года. Об этом сообщает «Санкэй» со ссылкой на источники.
По данным газеты, законопроект, предусматривающий подобную возможность, планируется представить в мае этого года.
Нынешний император Японии Акихито ранее намекнул, что хочет отречься от престола. На смену 83-летнему императору придет его старший сын Нарухито.
Тем не менее действующая конституция Японии не предусматривает возможность отречения, в связи с чем японское правительство готовит поправки.
По данным газеты, законопроект, предусматривающий подобную возможность, планируется представить в мае этого года.
Нынешний император Японии Акихито ранее намекнул, что хочет отречься от престола. На смену 83-летнему императору придет его старший сын Нарухито.
Тем не менее действующая конституция Японии не предусматривает возможность отречения, в связи с чем японское правительство готовит поправки.
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