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В Свердловской области накануне новогодних праздников было изъято более 700 кг некачественных продуктов
10 январь 2017 (13:51)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Органы Роспотребнадзора в Свердловской области в октябре-декабре 2016 года изъяли из магазинов более 700 кг некачественных пищевых продуктов.
Как сообщила на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Ольга Диконская, за допущенные нарушения наложены штрафы на общую сумму около 1 млн руб.
Всего накануне новогодних праздников в плановом порядке было проверено 167 объектов торговли, пищевой промышленности, общественного питания и оздоровления детей. Нарушения были зафиксированы на 138 объектах.
Также было проведено 14 внеплановых проверок, нарушения выявлены в семи случаях. Изъято 119 кг продуктов, наложено штрафов на общую сумму 320 тыс. руб.
Как сообщила на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Ольга Диконская, за допущенные нарушения наложены штрафы на общую сумму около 1 млн руб.
Всего накануне новогодних праздников в плановом порядке было проверено 167 объектов торговли, пищевой промышленности, общественного питания и оздоровления детей. Нарушения были зафиксированы на 138 объектах.
Также было проведено 14 внеплановых проверок, нарушения выявлены в семи случаях. Изъято 119 кг продуктов, наложено штрафов на общую сумму 320 тыс. руб.
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