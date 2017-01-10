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В Свердловской области за новогодние праздники было совершено 700 преступлений

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Органы полиции Свердловской области за новогодние праздники зарегистрировали около 700 преступлений.



«Почти все преступления уже раскрыты», — сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по региону Валерий Епураш.



За эти же дни было совершено порядка 1 тыс. 400 правонарушений. Это намного ниже, чем годом ранее, добавил он.

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