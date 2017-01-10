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Челябинский тракторный завод подписал контракт на поставку техники в Перу
10 январь 2017 (11:34)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Челябинский тракторный завод (СТЗ, входит в состав НПК «Уралвагонзавод») подписал контракт на поставку в Перу погрузчика ПК-55. Договор заключен с компанией Vostok-Sur Export-Import, которая сегодня представляет продукцию предприятия в этом латиноамериканском государстве, сообщает пресс-служба ЧТЗ.
«После того, как машину соберут на заводе, ее подготовят к длительному путешествию, она пройдет соответствующую консервацию и будет отправлена заказчику на корабле, который пересечет Атлантику. По прибытии погрузчика на место дилер проведет масштабную презентацию своего партнера — Челябинского тракторного завода и его продукции, пригласив на показательное мероприятие представителей деловых кругов, органов власти и средств массовой информации. Для машины запланирован тест-драйв, который позволит «вживую» продемонстрировать ее высокие технические возможности», — говорится в сообщении.
Погрузчик будет использован также в качестве учебного пособия для сервисменов — специалистов, которые станут осуществлять сервисное обслуживание техники, в дальнейшем поставляемой из Челябинска.
С учетом планов по наращиванию продаж сбытовой партнер ЧТЗ договорился о сотрудничестве с перуанской компанией Senati, владеющей обширной сетью частных учреждений профессионально-технического образования. В стенах этих заведений готовят квалифицированных механиков по заказу различных местных предприятий, в том числе строительных и горнодобывающих. Договор, подписанный фирмой Vostok-Sur Export-Import с колледжем в городе Пиура, предусматривает, что учащиеся будут на практике знакомиться с устройством техники ЧТЗ, особенностями ее эксплуатации. Так дилер позаботился о подготовке потенциальных кадров для самого себя и компаний, которые будут эксплуатировать челябинские машины.
«Лишь после того, как «первая ласточка» выполнит свою презентационно-образовательную миссию, она будет продана одной из горнодобывающих фирм Перу. Погрузчик ЧТЗ займется той работой, для которой и предназначен — перемещением горной породы. В январе машину планируют отгрузить заказчику», — отмечают в пресс-службе.
«После того, как машину соберут на заводе, ее подготовят к длительному путешествию, она пройдет соответствующую консервацию и будет отправлена заказчику на корабле, который пересечет Атлантику. По прибытии погрузчика на место дилер проведет масштабную презентацию своего партнера — Челябинского тракторного завода и его продукции, пригласив на показательное мероприятие представителей деловых кругов, органов власти и средств массовой информации. Для машины запланирован тест-драйв, который позволит «вживую» продемонстрировать ее высокие технические возможности», — говорится в сообщении.
Погрузчик будет использован также в качестве учебного пособия для сервисменов — специалистов, которые станут осуществлять сервисное обслуживание техники, в дальнейшем поставляемой из Челябинска.
С учетом планов по наращиванию продаж сбытовой партнер ЧТЗ договорился о сотрудничестве с перуанской компанией Senati, владеющей обширной сетью частных учреждений профессионально-технического образования. В стенах этих заведений готовят квалифицированных механиков по заказу различных местных предприятий, в том числе строительных и горнодобывающих. Договор, подписанный фирмой Vostok-Sur Export-Import с колледжем в городе Пиура, предусматривает, что учащиеся будут на практике знакомиться с устройством техники ЧТЗ, особенностями ее эксплуатации. Так дилер позаботился о подготовке потенциальных кадров для самого себя и компаний, которые будут эксплуатировать челябинские машины.
«Лишь после того, как «первая ласточка» выполнит свою презентационно-образовательную миссию, она будет продана одной из горнодобывающих фирм Перу. Погрузчик ЧТЗ займется той работой, для которой и предназначен — перемещением горной породы. В январе машину планируют отгрузить заказчику», — отмечают в пресс-службе.
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