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ФАС выявила нарушения при установке тарифов свердловской РЭК для Верхнетагильской ГРЭС
10 январь 2017 (10:15)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила нарушение в действиях Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления надзорного органа.
По данным ведомства, у АО «Интер РАО — Электрогенерация» возник спор с РЭК Свердловской области, которая устанавливала для филиала компании — Верхнетагильской ГРЭС тарифы на тепловую энергию за 2015, 2016-2018 годы и горячую воду на 2015, 2016 годы. В рамках досудебного рассмотрения спора «Интер РАО — Электрогенерация» обратилось в ФАС России.
В результате рассмотрения представленных материалов ФАС признала нарушение со стороны РЭК пунктов 13, 38, 41, 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ. Таким образом ведомство частично удовлетворило требования заявителя.
По данным ведомства, у АО «Интер РАО — Электрогенерация» возник спор с РЭК Свердловской области, которая устанавливала для филиала компании — Верхнетагильской ГРЭС тарифы на тепловую энергию за 2015, 2016-2018 годы и горячую воду на 2015, 2016 годы. В рамках досудебного рассмотрения спора «Интер РАО — Электрогенерация» обратилось в ФАС России.
В результате рассмотрения представленных материалов ФАС признала нарушение со стороны РЭК пунктов 13, 38, 41, 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ. Таким образом ведомство частично удовлетворило требования заявителя.
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