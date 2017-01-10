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Куратором подготовки проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге назначен Виктор Московских

10 январь 2017 (09:57)

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должность первого заместителя министра строительства и развития инфраструктуры региона Виктора Московских. Одним из направлений, которые он будет курировать в минстрое, станет подготовка к проведению в Екатеринбурге игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как сообщается на официальном портале регионального правительства, В. Московских родился в 1955 году в Свердловской области. Строительную специальность получил в Уральском политехническом институте. Трудовую деятельность начал в 1972 году на Сухоложском ремонтно-механического заводе.

В разные годы занимал руководящие должности в организациях строительной сферы. Имеет опыт государственной и муниципальной службы. Работал в должности профессора на профильных кафедрах УрФУ.

В. Московских имеет звание «Почетный строитель России».

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