Новости дня

Куратором подготовки проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге назначен Виктор Московских

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должность первого заместителя министра строительства и развития инфраструктуры региона Виктора Московских. Одним из направлений, которые он будет курировать в минстрое, станет подготовка к проведению в Екатеринбурге игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.



Как сообщается на официальном портале регионального правительства, В. Московских родился в 1955 году в Свердловской области. Строительную специальность получил в Уральском политехническом институте. Трудовую деятельность начал в 1972 году на Сухоложском ремонтно-механического заводе.



В разные годы занимал руководящие должности в организациях строительной сферы. Имеет опыт государственной и муниципальной службы. Работал в должности профессора на профильных кафедрах УрФУ.



В. Московских имеет звание «Почетный строитель России».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: