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Apple начала включать НДС в стоимость продаваемых в России электронных услуг

УрБК, Москва, 10.01.2017. Американская компания Apple начала включать НДС в стоимость продаваемых в РФ электронных услуг (в частности, фильмов и музыки) после вступления в силу с 1 января закона, обязывающего иностранные IT-компании уплачивать этот налог от продажи в интернете электронных услуг на территории России.



Таким образом, Apple начала исполнять требования нового российского закона, встав на специальный налоговый учет в РФ, сообщает «Прайм».



Пользователи устройств от Apple при совершении покупок в iTunes Store начали получать квитанции, в которых отмечено включение в стоимость покупки НДС в размере 18%.



В России с 1 января 2017 года вступил закон, обязывающий иностранные IT-компании уплачивать НДС от продажи российским пользователям электронных услуг (так называемый «налог на Google»). Закон, в частности, предполагает уплату НДС от продажи прав доступа к базам данных, программному обеспечению, фильмам, играм, музыкальным произведениям, книгам, видеопродукции.



Иностранные компании, осуществляющие продажу этих услуг в российской юрисдикции, должны встать на специальный налоговый учет в налоговом органе, как это сейчас делают аналогичные российские компании. А если они этого не сделают, то будут нести ответственность за незаконное предпринимательство. Для удаленного взаимодействия с компаниями Федеральная налоговая служба (ФНС) запускает с 2017 года новый онлайн-сервис «НДС офис». Он охватит весь цикл взаимодействия: от постановки на учет в налоговом органе до сдачи декларации и проверки статуса расчетов с налоговым органом.



В начале декабря американская Google начала уведомлять пользователей в России об увеличении стоимости услуг хранилища файлов «Google Диск» в связи с вступлением в силу нового закона.

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