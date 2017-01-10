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В Екатеринбурге начала работу Лаборатория радиоэлектронных измерений

УрБК, Москва, 10.01.2017. В Екатеринбурге прошла серия первых поверок средств измерений в Лаборатории радиоэлектронных измерений, созданной региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области (ФБУ «УРАЛТЕСТ») совместно с Институтом радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в сентябре 2016 года, и после окончания организационных процедур началась практическая работа по обеспечению единства измерений времени и частоты и радиоэлектронных измерений.



Взаимодействие в рамках данного проекта перспективно для обеих сторон. В частности, ЦСМ Свердловской области значительно расширил область аккредитации — например, диапазон поверки по показателям частоты увеличился с 18 ГГц до 50 ГГц, а наличие уникальной безэховой экранированной камеры позволит проводить поверку измерительных антенн и измерителей параметров электромагнитных полей.



УрФУ, в свою очередь, получил возможность осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров, проводить научные и прикладные исследования, инновационные разработки на основе интеграции науки, высшего и послевузовского образования, а также совершенствовать образовательный процесс на базе новых знаний, технологий и достижений ЦСМ в области метрологии.

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