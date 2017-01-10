Анонсы

Коротко о событиях дня

В 11.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения зимних каникул. В мероприятии примут участие врио начальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Борис Ковальковский, заместитель начальника ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу подполковник полиции Александр Матвеенко, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Ольга Диконская, начальник оперативного отдела станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Матвей Демин и главный синоптик Свердловского ЦГМС-Р Галина Шепоренко.

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