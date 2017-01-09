Турбизнес: Нелетные каникулы

Прошедшие новогодние праздники для туристической отрасли сопровождались рядом сложностей, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Также эксперты отмечают единичные факты отмены туров из-за теракта в Стамбуле и распространения кори и гриппа в Екатеринбурге. Однако в целом, по словам представителей отрасли, авиакомпаниям и операторам удалось справиться с ситуацией и реализовать все заявленные программы.Напомним, среди стран, наиболее популярных у екатеринбуржцев в выходные, связанные с наступлением 2017 года и Рождеством, эксперты называют Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Гоа, Турцию, а также государства Центральной Европы. Участники туристического рынка отмечают, что по всем этим направлениям запланированные полетные программы состоялись, свободных мест в самолетах практически не было.«Отправка туристов была сравнительно небольшой по объему, но прошла достаточно спокойно. В основном рейсы осуществлялись согласно расписанию. В пределах получаса могли задерживаться чартеры, но это нормальная ситуация. Отели также не подвели, поэтому наши клиенты в основном остались довольны отдыхом, жалоб не было», — пояснила директор туроператора «Инна-тур» Инна Аверьянова.В то же время в прошедшие праздники целый ряд направлений испытывал сложности с вылетами из-за непогоды. Это коснулось как желающих отдохнуть в городах, где случились природные катаклизмы, так и транзитных туристов, запланировавших там пересадку.«Из-за снегопада в Стамбуле было отменено 600 рейсов, в том числе стыковочных из Екатеринбурга — это достаточно много. Однако и авиакомпания, и аэропорт турецкой столицы справились с данной ситуацией. Чартеров же эта проблемы с погодой не коснулись: они летают только в Анталью. Также из-за морозов были задержаны или отменены несколько десятков вылетов из Москвы», — рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Помимо этого, генеральный директор ГК «Виста» Олег Хигер отметил, что екатеринбургские туристы в новогодние каникулы испытали сложности из-за тумана в Арабских Эмиратах и наводнения в Таиланде.«Погода, конечно, нас не порадовала: пожалуй, она была хуже, чем в прошлом году. Но к драматическим последствиям это не привело, туроператоры и авиакомпании были готовы к природным катаклизмам», — сообщил он.Еще одним фактором, оказавшим негативное влияние на новогодние настроения выезжающих за рубеж туристов, стал теракт в Стамбуле, произошедший в ночь на 1 января и унесший жизни около 40 человек. Однако он не повлек за собой потока отказов екатеринбуржцев от запланированных поездок в Турцию.«Массовых возвратов путевок не было: эта страна давно находится в зоне риска, и в последние два года он только возрастает. Туда летят те, кто это понимает. Соотношение цены и качества, а также отложенный спрос позволяют направлению привлекают желающих отдохнуть, несмотря на эти проблемы», — пояснил Олег Хигер.Впрочем, по словам Инны Аверьяновой, такой спрос характерен для граждан, ограниченных в средствах. Между тем vip-туристы не доверяют Турции и не стремятся там отдыхать.«Страна политически нестабильна, и наши клиенты избегают визитов туда. На эти праздники мы не продали ни одно тура в Турцию, даже стыковок через Стамбул не делаем: работать по данному направлению считаем опасным», — сообщила директор «Инна-тур».Еще одной проблемой в прошедшие каникулы могла стать эпидемиологическая обстановка в Екатеринбурге. Однако участники рынка отмечают, что серьезных проблем распространение кори и гриппа в уральской столице не принесло. Отдельные отказы от туров по состоянию здоровья были, но их количество не превышало показателей прошлых лет.«Да, определенное число туристов не смогло уехать на отдых из-за эпидемиологической ситуации. Но это не было массовым явлением и не привело к серьезным последствиям: большинство граждан сегодня оформляют страховки от невыезда, которые действуют как раз в подобных случаях», — рассказал Михаил Мальцев.Таким образом, по мнению экспертов, новогодние праздники не внесли существенных изменений в ситуацию на туристическом рынке и показали стабильную работу отрасли. Однако дальнейшее планирование программ, в том числе на весеннее-летний сезон, пока под вопросом: екатеринбуржцы по-прежнему опасаются раннего бронирования. Причины этого кроются, в том числе, в неопределенности, касающейся возвращения на российский рынок Египта, и нестабильном положении Турции. От этих факторов во многом зависит расстановка сил в турбизнесе в 2017 году.