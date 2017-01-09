Дайджест

Россия намерена сократить экспорт нефти в Беларусь

9 январь 2017 (17:01)

Минэнерго РФ планирует в I квартале 2017 года сократить экспорт нефти в Белоруссию на 12% . Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает издание, согласно графику, предоставленному на ознакомление Минску 28 декабря, объем поставок в первые три месяца 2017 года составит 4 млн т вместо планировавшихся 4,5 млн т.

Отмечается, что сокращение экспорта связано с тем, что сторонам до конца минувшего года не удалось решить спор по выплате долга Минска по газу. Белоруссия выразила несогласие с новым планом поставок нефти в страну вице-премьеру России Аркадию Дворковичу.

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