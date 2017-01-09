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В Нижнем Тагиле выставлен на повторные торги автосалон «Авантайм»

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. В Нижнем Тагиле на повторные торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ООО «Авантайм». Начальная цена лота снижена.



Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок.



На аукцион выставлено одноэтажное здание автосалона общей площадью 1 тыс. 343 кв. м., находящееся по адресу: Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 1В. Здание обременено правом аренды ООО «Десять 20» до 29 марта 2017 года. Также выставлен находящийся под зданием земельный участок общей площадью 5 тыс. 667 кв. м.



Начальная цена лота — 39 млн 650 тыс. 912,1 руб. (ранее — 44 млн 56 тыс. 569 руб.). Шаг аукциона — 5%.



Заявки на аукцион принимаются с 9 января по 13 февраля 2017 года. Аукцион состоится 20 февраля 2017 года.



ООО «Авантайм» признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 25 ноября 2015 года.

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