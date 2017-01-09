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В Нижнем Тагиле выставлен на повторные торги автосалон «Авантайм»
9 январь 2017 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. В Нижнем Тагиле на повторные торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ООО «Авантайм». Начальная цена лота снижена.
Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок.
На аукцион выставлено одноэтажное здание автосалона общей площадью 1 тыс. 343 кв. м., находящееся по адресу: Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 1В. Здание обременено правом аренды ООО «Десять 20» до 29 марта 2017 года. Также выставлен находящийся под зданием земельный участок общей площадью 5 тыс. 667 кв. м.
Начальная цена лота — 39 млн 650 тыс. 912,1 руб. (ранее — 44 млн 56 тыс. 569 руб.). Шаг аукциона — 5%.
Заявки на аукцион принимаются с 9 января по 13 февраля 2017 года. Аукцион состоится 20 февраля 2017 года.
ООО «Авантайм» признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 25 ноября 2015 года.
Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок.
На аукцион выставлено одноэтажное здание автосалона общей площадью 1 тыс. 343 кв. м., находящееся по адресу: Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 1В. Здание обременено правом аренды ООО «Десять 20» до 29 марта 2017 года. Также выставлен находящийся под зданием земельный участок общей площадью 5 тыс. 667 кв. м.
Начальная цена лота — 39 млн 650 тыс. 912,1 руб. (ранее — 44 млн 56 тыс. 569 руб.). Шаг аукциона — 5%.
Заявки на аукцион принимаются с 9 января по 13 февраля 2017 года. Аукцион состоится 20 февраля 2017 года.
ООО «Авантайм» признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 25 ноября 2015 года.
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