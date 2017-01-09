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США готовят масштабные военные учения в Европе

Армия США намерена провести масштабные военные учения в Европе. Об этом сообщил замглавы европейского командования американских вооруженных сил (EUCOM) генерал Тим Рей, передает Reuters.



По его словам, эти меры направлены в первую очередь на «сдерживание агрессии со стороны России», обеспечение территориальной целостности союзников США, поддержание свободы и мира в Европе. Для учений в немецкий порт Бремерхафен прибыли 2800 единиц военной техники и четыре тысячи военнослужащих.



Рей заявил, что акцент во время учений будет делаться на оперативном взаимодействии, противоракетной обороне и реагировании на кризисные ситуации.



В январе 2016 года EUCOM уже называл своей приоритетной задачей «сдерживание агрессии со стороны России». Согласно директиве европейского командования ВС США, угроза безопасности в регионе наблюдается на севере, востоке и юге. На первых двух направлениях риски исходят от России из-за ее «нарастающего агрессивного поведения и милитаризации Арктики». На юге опасность представляют боевики «Исламского государства» (ИГ; деятельность группировки запрещена на территории РФ).

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