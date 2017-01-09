Дайджест

Российская экономика готова к падению стоимости нефти до 40 долл. США

Российская экономика, согласно принятому трехлетнему бюджету, будет устойчива при цене на нефть в 40 долл. США за баррель. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «Коммерсанту».



«Главная задача экономической политики — не пытаться угадать, как сложится нефтяная конъюнктура, а иметь понятный набор действий в случае любых, даже не самых простых внешних условий. При текущих 54 долларах к сценарию 40 долларов за баррель бюджет готов», — отметил он.



Орешкин указал на важность стабильной и предсказуемой бюджетной политики. «Бюджет бизнесу важен не сам по себе, а с точки зрения стабильности налогового законодательства. Неустойчивый дефицит сейчас — это всегда риск повышения налогов в будущем», — пояснил министр.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: