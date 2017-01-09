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В Стамбуле отменили более 700 авиарейсов

Turkish Airlines из-за снегопада отменил более 700 рейсов в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.



Запрет на взлет и посадку в аэропорту имени Ататюрка коснулся как внутренних, так и международных рейсов. Также уже известно об отмене 60 рейсов на 9 января.



По данным РИА Новости, накануне Turkish Airlines отменила по погодным условиям около 610 рейсов. В связи с этим 6 тыс. пассажиров были расселены по отелям, а около 20 тыс. — обеспечены питанием.

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