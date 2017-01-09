Дайджест

Американцы верят в неизбежность третьей мировой войны

9 январь 2017 (12:29)

Большинство американцев верят в неизбежность третьей мировой войны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией YouGov, пишет The Independent.

Согласно исследованию, 64% опрошенных считают, что мир приближается к большому вооруженному конфликту, и только 15% верят в обратное. Среди возможных причин войны в США назвали угрозу терроризма, а также продолжающееся противостояние в Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Отмечается, что в опросе приняли участие девять тысяч человек в девяти странах. В Великобритании третью мировую войну предсказывают 61% респондентов, 19% придерживаются диаметрально противоположного мнения.

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