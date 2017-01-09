Дайджест
В Китае появилась экологическая полиция
9 январь 2017 (12:28)
Власти Пекина создали экологическую полицию. Об этом сообщает The Telegraph.
В обязанности новой структуры войдет отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов. Кроме того, экологические полицейские будут пресекать попытки приготовить барбекю под открытым небом.
В последние годы экологическая ситуация в Китае резко обострилась. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу город периодически накрывает смог.
В обязанности новой структуры войдет отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов. Кроме того, экологические полицейские будут пресекать попытки приготовить барбекю под открытым небом.
В последние годы экологическая ситуация в Китае резко обострилась. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу город периодически накрывает смог.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге ежегодный объем выбросов в атмосферу от автомобилей составляет 188 тыс. тонн в год
- В Китае произошло наводнение
- Министр природных ресурсов Свердловской области Константин Крючков: Экологическая обстановка в Нижнем Тагиле и Кировграде вызывает тревогу
- Предприятиям Первоуральска и Ревды рекомендовано разработать программы по снижению к 2020 году уровня выбросов в атмосферу в 2 - 2,5 раза
- В Китае еще 9 человек заразились свиным гриппом
Loading...