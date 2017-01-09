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В Китае появилась экологическая полиция

Власти Пекина создали экологическую полицию. Об этом сообщает The Telegraph.



В обязанности новой структуры войдет отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов. Кроме того, экологические полицейские будут пресекать попытки приготовить барбекю под открытым небом.



В последние годы экологическая ситуация в Китае резко обострилась. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу город периодически накрывает смог.

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