Кризис

В 2017 году прибыль банков снизится на 5-10%

В 2017 году прибыль банков снизится на 5-10% в годовом выражении за счет роста отчислений в резервы по проблемным активам, а также ужесточения подхода Центробанка к резервированию кредитов. Такой базовый прогноз делают аналитики RAEX («Эксперт РА») в обзоре «Прогноз развития банковского сектора в 2017 году: робкое восстановление».



Под риском существенного дорезервирования окажутся банки, кредитующие в значительных объемах аффилированные стороны и компании с признаками нереальности деятельности. Также в 2017 году ужесточение резервирования коснется банков, финансирующих пополнение оборотных средств предприятий с длинным циклом производства, и кредитных организаций, уменьшающих резервы за счет залогов по завышенной стоимости.



В этом году продолжится консолидация банковской системы за счет санации крупных банков и ухода слабых игроков, ожидают аналитики RAEX. Для крупных кредитных организаций испытанием станут скрытые в реструктуризациях проблемные кредиты крупному бизнесу.



«Доля просроченной задолженности по кредитам крупному бизнесу в 2,5 раза меньше, чем по кредитам МСБ. Однако, по оценкам RAEX («Эксперт РА»), еще около 7% ссуд крупному бизнесу не имеют просроченных платежей, но являются проблемными. Адекватное резервирование таких ссуд может «съесть» до половины прибыли, которую банки получат в 2017 году», — комментирует управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков.

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