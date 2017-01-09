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В России отзывают 208 автомобилей Mercedes-Benz S-класса
9 январь 2017 (12:24)
УрБК, Москва, 09.01.2017. АО «Мерседес-Бенц Рус» проводит добровольный отзыв 208 транспортных средств марки Mercedes-Benz S-класса. Соответствующая информация поступила в Росстандарт.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2015 года по март 2016 года.
В данных транспортных средствах устройства подачи ремня безопасности перед началом движения могут не занять свое первоначальное положение и, соответственно, оставаться в выдвинутом состоянии.
Уполномоченные дилеры АО «Мерседес-Бенц РУС», уведомляют владельцев автомобилей Mercedes-Benz S-класса, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На указанных транспортных средствах Mercedes-Benz будет выполнено SCN–кодирование в блоке управления в задней части транспортного средства.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2015 года по март 2016 года.
В данных транспортных средствах устройства подачи ремня безопасности перед началом движения могут не занять свое первоначальное положение и, соответственно, оставаться в выдвинутом состоянии.
Уполномоченные дилеры АО «Мерседес-Бенц РУС», уведомляют владельцев автомобилей Mercedes-Benz S-класса, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На указанных транспортных средствах Mercedes-Benz будет выполнено SCN–кодирование в блоке управления в задней части транспортного средства.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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