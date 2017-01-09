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«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию десятый дом в районе «Новый Свет» в Волгограде

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) успешно завершила строительство в Волгограде десятого дома третьей очереди жилого района «Новый Свет». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Разрешение на ввод в эксплуатацию новостройки, расположенной по адресу: ул. им. Тимирязева, д. 15, было получено 23 декабря 2016 года. В настоящее время идет передача ключей от новых квартир.



«Новоселы и жители района отметили сдачу 16-тиэтажного дома вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые подарили радостные впечатления детям и взрослым. Новоселы и жители микрорайона отлично провели время в кругу соседей и друзей. Для собравшихся была приготовлена яркая и насыщенная программа», — рассказали в пресс-службе.



По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, «Новый Свет» — уже вполне сформировавшийся микрорайон, где безопасно жить, комфортно как взрослым, так и детям.



«На территории района построена и функционирует вся необходимая социальная инфраструктура: детский сад на 135 мест, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, аптеки и магазины. Сейчас все квартиры в сданном доме уже проданы, но открыты продажи квартир в следующем одиннадцатом доме. Желающие имеют возможность приобрести жилье по вполне доступной цене и выбрать подходящую планировку. Высотка будет сдана в четвертом квартале 2017 года», — отметил Т. Уфимцев.



Он пояснил, что квартиры в районе «Новый Свет» сдаются подготовленными для чистовой отделки, с выравниванием всех поверхностей для финишного покрытия. Высокие потолки, комфортабельные грузопассажирские лифты и помещения для консьержей на первом этаже обеспечат новоселам еще больший комфорт проживания.

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