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«СОГАЗ» компенсировал ущерб в 1,4 млн рублей от взрыва на участке газопровода в Ивделе

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2016. АО «СОГАЗ» по решению суда компенсировало ущерб в 1,4 млн руб., который был причинен лесным насаждениям из-за взрыва участка газопровода в Ивдельском лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Напомним, в ночь на 20 июня 2016 года в Ивдельском ГО произошел взрыв на участке газопровода высокого давления «Ямбург-Елец-1», расположенного в Оусском участковом лесничестве. Установлено, что происшествие привело к лесному пожару площадью 45 га, в результате которого растительность на территории возгорания повреждена до степени прекращения роста. Ущерб, причиненный лесному хозяйству в результате пожара, превысил 1,4 млн. рублей.



Указанный участок газопровода, отнесенный к опасным производственным объектам, эксплуатируется Ивдельским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Предприятие отказалось добровольно возмещать причиненный ущерб. В связи с этим городская прокуратура направила иск с требованием взыскать компенсацию в Ивдельский городской суд.



Суд удовлетворил требование надзорного органа, однако сумма была взыскана с АО «СОГАЗ». Между ООО «Газпром трансгаз Югорск» и АО «СОГАЗ» заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, в том числе за причинение вреда окружающей природной среде. Поэтому ответственность и понес страховщик.

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