Коллектив УрБК поздравляет с Новым годом и Рождеством!

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!Редакция агентства «УралБизнесКонсалтинг» поздравляет вас с новым 2017 годом и Рождеством!Уходящий 2016 год был на один день длиннее предыдущего. Это факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле. Соответственно, событий, в которых вы приняли участие, было больше, а наши информационные ленты насыщеннее.Год был непростым, сложным, кризисным. У банков и страховых компаний продолжали отзывать лицензии, банкротились не только предприятия, но и физические лица. Тем не менее, появлялись новые бизнес-проекты, а рынок очищался от недобросовестных игроков.Високосный год — это чуть больше, чем 366 дней. Классик утверждал, что ежегодно астрономы не учитывают еще три секунды. Современные ученые говорят о почти 14 минутах. Сейчас за подобные сроки рушатся компании, скачут курсы валют и стоимость ценных бумаг, сгорают или появляются состояния, а информация об этом расходится по всему свету.Итак, в нашем распоряжении есть лишние минуты. Как их использовать, зависит только от нас самих. Главное — не стоять на месте, так как стагнация — порой первый шаг к настоящему кризису.Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» желает всем в новом году успехов, реализации задуманного и личного благополучия. А мы, со своей стороны, обещаем, что будем оперативно и достоверно освещать все события и формировать с вашей помощью информационную повестку по проверенной формуле: факты, цифры, мнения.