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В 2017 году «Уральские авиалинии» планируют перевезти не менее 7 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2016. На 2017 год компания «Уральские авиалинии» планирует сохранить положительную динамику прироста пассажиров на уровне 10%. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Мы ожидаем перевезти не менее 7 млн пассажиров», — говорится в сообщении.



Как пояснили представители перевозчика, авиакомпания планирует в следующем году развивать собственные сервисы, прежде всего, в сфере информационных технологий: планируется развивать индивидуальные сервисы, системы приема платежей, персонализации данных.



«Минувший год стал непростым для рынка: мы отмечаем сокращение интереса к зарубежным перевозкам, был закрыт ряд популярных у пассажиров направлений. Уход с рынка крупного игрока — «Трансаэро» — также не прошел бесследно. Экономические факторы оказали решающее влияние на спрос. Более того, несмотря на официальные показатели инфляции на уровне 5-6% годовых, средний тариф у многих авиакомпаний не только не вырос, но и по ряду направлений стал ниже прошлогоднего», — подводит итоги 2016 года компания «Уральские авиалинии».

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