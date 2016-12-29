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В Екатеринбурге руководство детского сада № 443 оштрафовано за нарушение санитарных норм
29 декабрь 2016 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. В Екатеринбурге руководство детского сада № 443 оштрафовано за нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несоблюдение требований технических регламентов.
В детском саду нарушаются требования к воздушно-тепловому режиму (температура воздуха в средних и подготовительной группах ниже нормативных величин — 18-20°С вместо минимально допустимого 21°С). Нарушены требования к внутренней отделке помещений (ряд помещений детского сада требует косметического ремонта для полноценного проведения уборки и дезинфекции). Не соблюдены требования к остеклению окон.
Питание организовано без учета суточных наборов продуктов для детей дошкольного возраста, что нарушает требования к составлению меню для организации питания детей. Не соблюдаются требования к витаминизации третьих блюд. Работа пищеблока с овощными полуфабрикатами и сырьем не исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. По результатам лабораторных исследований в смывах с посуды обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которых в норме быть не должно.
Руководством детского сада не контролируется вакцинация сотрудников против гепатита А, дизентерии Зонне.
Нарушаются требования санитарного законодательства к хранению уборочного инвентаря, к приготовлению дезинфицирующего средства.
По результатам плановой проверки юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несоблюдение требований технических регламентов.
В детском саду нарушаются требования к воздушно-тепловому режиму (температура воздуха в средних и подготовительной группах ниже нормативных величин — 18-20°С вместо минимально допустимого 21°С). Нарушены требования к внутренней отделке помещений (ряд помещений детского сада требует косметического ремонта для полноценного проведения уборки и дезинфекции). Не соблюдены требования к остеклению окон.
Питание организовано без учета суточных наборов продуктов для детей дошкольного возраста, что нарушает требования к составлению меню для организации питания детей. Не соблюдаются требования к витаминизации третьих блюд. Работа пищеблока с овощными полуфабрикатами и сырьем не исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. По результатам лабораторных исследований в смывах с посуды обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которых в норме быть не должно.
Руководством детского сада не контролируется вакцинация сотрудников против гепатита А, дизентерии Зонне.
Нарушаются требования санитарного законодательства к хранению уборочного инвентаря, к приготовлению дезинфицирующего средства.
По результатам плановой проверки юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
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