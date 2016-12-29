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«Уральские авиалинии» за 2016 год перевезли 6,43 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. Компания «Уральские авиалинии» за 2016 год перевезла 6,43 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Кроме того, пассажиры перевели 1,06 млн бонусов «Крылья» на счета благотворительных фондов-партнеров, поддерживая проект «Крылья добра». Обновленное мобильное приложение Uralairlines было скачано 109 тыс. раз, а количество купленных фирменных сувениров на shop.u6.com увеличилось до 3 тыс.



За год эксплуатации авиационного технического центра было проведено 162 — A-Check, 18 — C-Check (формы технического обслуживания самолетов), 16 замен двигателей, а также использовано 30,49 тыс. банок моторного масла и установлено 820 авиашин на воздушные суда. Тренажерный центр увеличил свои показатели — более 5,1 тыс. часов налетали экипажи на тренажере-симуляторе, повышая свою квалификацию. За год авиапарк стал больше на 3 борта и теперь состоит из 38 самолетов концерна Airbus.

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