Новости дня
«Уральские авиалинии» за 2016 год перевезли 6,43 млн пассажиров
29 декабрь 2016 (17:07)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. Компания «Уральские авиалинии» за 2016 год перевезла 6,43 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Кроме того, пассажиры перевели 1,06 млн бонусов «Крылья» на счета благотворительных фондов-партнеров, поддерживая проект «Крылья добра». Обновленное мобильное приложение Uralairlines было скачано 109 тыс. раз, а количество купленных фирменных сувениров на shop.u6.com увеличилось до 3 тыс.
За год эксплуатации авиационного технического центра было проведено 162 — A-Check, 18 — C-Check (формы технического обслуживания самолетов), 16 замен двигателей, а также использовано 30,49 тыс. банок моторного масла и установлено 820 авиашин на воздушные суда. Тренажерный центр увеличил свои показатели — более 5,1 тыс. часов налетали экипажи на тренажере-симуляторе, повышая свою квалификацию. За год авиапарк стал больше на 3 борта и теперь состоит из 38 самолетов концерна Airbus.
Кроме того, пассажиры перевели 1,06 млн бонусов «Крылья» на счета благотворительных фондов-партнеров, поддерживая проект «Крылья добра». Обновленное мобильное приложение Uralairlines было скачано 109 тыс. раз, а количество купленных фирменных сувениров на shop.u6.com увеличилось до 3 тыс.
За год эксплуатации авиационного технического центра было проведено 162 — A-Check, 18 — C-Check (формы технического обслуживания самолетов), 16 замен двигателей, а также использовано 30,49 тыс. банок моторного масла и установлено 820 авиашин на воздушные суда. Тренажерный центр увеличил свои показатели — более 5,1 тыс. часов налетали экипажи на тренажере-симуляторе, повышая свою квалификацию. За год авиапарк стал больше на 3 борта и теперь состоит из 38 самолетов концерна Airbus.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» отмечают 10-летний юбилей начала эксплуатации Airbus
- «Уральские авиалинии» перечислили миллион бонусов в рамках проекта «Крылья Добра»
- Пассажиры «Уральских авиалиний» перечислили миллион бонусов в благотворительные фонды
- В январе 2016 года «Уральские авиалинии» перевезли на 8% больше пассажиров
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала партнером двух благотворительных фондов
Loading...