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На Среднем Урале на повторные торги выставлен Верхнесалдинский совхоз вместе с коровами и лошадьми
29 декабрь 2016 (16:32)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. Выставлено на повторные торги со снижением цены государственное унитарное предприятие Свердловской области (ГУП СО) «Совхоз «Верхнесалдинский».
Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, первые торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
На повторные торги в виде открытого аукциона выставлен имущественный комплекс, в состав которого входят 937 голов крупного рогатого скота и лошадей, зерносклады, гараж, здания, автомобили, спецтехника и прицепы.
Начальная цена — 104 млн 192 тыс. 712 руб. (ранее — 115 млн 769 тыс. 680 руб.). Шаг аукциона — 5%.
Заявки принимаются с 9 января по 10 февраля 2017 года. Аукцион состоится 15 февраля 2017 года.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 2014 года в ГУП СО «Совхоз Верхнесалдинский» признано банкротом.
Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, первые торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
На повторные торги в виде открытого аукциона выставлен имущественный комплекс, в состав которого входят 937 голов крупного рогатого скота и лошадей, зерносклады, гараж, здания, автомобили, спецтехника и прицепы.
Начальная цена — 104 млн 192 тыс. 712 руб. (ранее — 115 млн 769 тыс. 680 руб.). Шаг аукциона — 5%.
Заявки принимаются с 9 января по 10 февраля 2017 года. Аукцион состоится 15 февраля 2017 года.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 2014 года в ГУП СО «Совхоз Верхнесалдинский» признано банкротом.
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