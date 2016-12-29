Новости дня

На Среднем Урале на повторные торги выставлен Верхнесалдинский совхоз вместе с коровами и лошадьми

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. Выставлено на повторные торги со снижением цены государственное унитарное предприятие Свердловской области (ГУП СО) «Совхоз «Верхнесалдинский».



Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, первые торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.



На повторные торги в виде открытого аукциона выставлен имущественный комплекс, в состав которого входят 937 голов крупного рогатого скота и лошадей, зерносклады, гараж, здания, автомобили, спецтехника и прицепы.



Начальная цена — 104 млн 192 тыс. 712 руб. (ранее — 115 млн 769 тыс. 680 руб.). Шаг аукциона — 5%.



Заявки принимаются с 9 января по 10 февраля 2017 года. Аукцион состоится 15 февраля 2017 года.



Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 2014 года в ГУП СО «Совхоз Верхнесалдинский» признано банкротом.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: