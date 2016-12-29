Кризис

Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 5,8%

Инфляция в Свердловской области в декабре составила 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Стоимость продовольственных товаров на Среднем Урале выросла на 4,7%, непродовольственных — на 6,7%. Алкогольные напитки прибавили в цене 7,9%; услуг — 5,4%.



По сравнению с предыдущим месяцем инфляция в регионе в декабре составила 0,5%.

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