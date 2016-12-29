Дайджест
Телеканал Порошенко может прекратить вещание
29 декабрь 2016 (15:13)
Руководство телеканала 1+1 заявило о том, что предпринимаются попытки лишить его лицензии. Об этом сообщается в заявлении на сайте телеканала, адресованном президенту Украины Петру Порошенко.
В рамках своего заявления телеканал обратился к главе государства Петру Порошенко, председателю Верховной рады Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой не допустить лишения канала лицензии.
«Сегодня, 29 декабря, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала 1+1. Две недели назад, 15 декабря, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Однако лицензия так и не была выдана», — отмечается в сообщении.
В рамках своего заявления телеканал обратился к главе государства Петру Порошенко, председателю Верховной рады Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой не допустить лишения канала лицензии.
«Сегодня, 29 декабря, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала 1+1. Две недели назад, 15 декабря, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Однако лицензия так и не была выдана», — отмечается в сообщении.
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